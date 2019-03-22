Beşiktaş'ın Orlando takımından kadrosuna kattığı 23 yaşındaki futbolcu bu sezon formanın epey uzağında kalırken, röportajda şu ifadeleri one çıktı:

-Benim için Avrupa'ya gelmek ve gelişimimi burada sürdürmek önemliydi.

-Beşiktaş çok iyi, üst düzey bir takım. Dünyada en iyi bilinen takımlardan.

-Buraya gelerek iyi yaptım. Her gün dünya yıldızı futbolcularla antrenman yaparak kendimi geliştiriyorum.

-Şu aralar forma şansı bulamıyorum. Bana kalırsa ben ilk 11'in santrforuyum. Maçlara ilk 11 başlamak istiyorum.

-Yapabileceğimi de düşünüyorum. Bu yalnızca ritmimi yakalamak ve sonra gollerimi atmakla ilgili birşey.

-Sıkı bir şekilde çalışmaya devam edeceğim. Fırsat gelince formayı kapacağım. (Skorer)



