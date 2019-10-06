Cyle Larin şov yapıyor

Beşiktaş'ın iki sezon önce Orlando City'den transfer ettiği ancak performansıyla hayal kırıklığı yaratan Cyle Larin yeni takımında kendini buldu.

Siyah beyazlılar yeni sezon yapılanmasında Kanadalı futbolcuyu takımda düşünmemiş ve Zulte Waregem'e kiralamıştı.

Belçika ekibinde düzenli forma şansı bulan Larin, dün de takımının evinde Cercle Brugge'i 6-0 mağlup ettiği maçta iki gol kaydetti.

Çıktığı 11 maçta 5. golünü atan 24 yaşındaki futbolcu bu performansıyla Beşiktaş cephesinde pişmanlık yarattı. (Skorer)