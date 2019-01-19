Cyle Larin siftah yaptı

Siyah-Beyazlılar’ın Kanadalı santrforu Cyle Larin, Akhisarspor karşılaşmasının 64. dakikasında Burak Yılmaz’ın yerine oyuna dahil oldu.

23 yaşındaki futbolcu, oyuna girdikten 3 dakika sonra rakip fileleri sarstı ancak gol ofsayt gerekçesi ile iptal edildi. Mücadeleyi bırakmayan Larin, bu sefer 76. dakikada sahneye çıktı.

Yıldız futbolcu, Quaresma’nın ortasında takımının 3. golünü kaydetti. Larin, böylece ligdeki ilk golünü atmış oldu. Karşılaşma sonunda konuşan Larin, “Önemli bir maçtı ve takım olarak iyi oynadık. Oyuna girdikten sonra bir gol attım ve değerli bir 3 puan aldık. Kampta çok sıkı çalıştık. Şans buldukça gol atacağıma inanıyorum. Burak Yılmaz’dan öğreneceğim çok şey var” dedi