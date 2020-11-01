Cyle Larin: Savaşıyorum

Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u 1-0'lık skorla geçen Beşiktaş'ta Kanadalı forvet Cyle Larin, maç sonunda değerlendirmelerde bulundu. Tek golün sahibi olan Larin, "İlk geldiğim anlarda değil Atiba bana ilk geldiğinde de olumlu şeyler söylemişti. Ben elimden geleni yapıyorum. Savaşıyorum. Takımımın için elinden gelenin en fazlasını yapıyorum. Sol kanatta da forvette de oynayabilirim. Gol attığım için mutluyum. 3 puanları almaya devam edeceğiz." sözlerini sarf etti.