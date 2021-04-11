Cyle Larin: Şampiyon bir takım gibi oynadık

Süper Lig'in 34. haftasında Erzurumspor'u deplasmanda 4-2 yenen lider Beşiktaş, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı. Skor perdesini açan isim olan Beşiktaş'ın Kanadalı hücumcusu Cyle Larin, 90 dakikayı yayıncı kuruluşa değerlendirdi.

Şampiyon bir takım gibi oynadıklarını vurgulayan Larin, ''Zor bir maçtı, bu zeminde oynamak da maçı zorlaştırdı. Tüm maçı iyi oynayamadık ama genel olarak şampiyon bir takım gibi oynadık. Biz mücadelemize devam edeceğiz.'' dedi.

Maçın son anlarında ağrısı olduğunu belirten Larin, "Yorgunluk ağrısı oldu. Hafta içi iyileşirim ve bir sonraki maçta hazır olurum." şeklinde konuştu.



