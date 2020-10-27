Cyle Larin kendine geldi

Larin, forvet transferinin gelmediği sezonun ilk maçlarında ik 11’de görev yapsa da varlık gösterememişti. Dünkü maç, Larin için kendini göstermesi adına önemli bir fırsattı. 25 yaşındaki forvet bunu iyi kullandı. Larin, özellikle Aboubakar ile iyi bir uyum yakaladı. Etkili bir futbol sergileyen Kanadalı futbolcu, 48. dakikada Rosier’nin ortasında arka direğe hareketlenerek takımının 3. golünü kaydetti. Cyle Larin bu sezon ligde ilk kez 90 dakika sahada kaldı.



