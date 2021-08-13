Cyle Larin kaldığı yerden! Sezona golle başladı

Geçen sezon Süper Lig 'de şampiyon olan Beşiktaş 'ın en golcü oyuncusu olan 19 golle Cyle Larin olmuştu. Kanadalı oyuncu Milli Takımı ile Gold Cup maçlarında oynadıktan sonra takıma sakat olarak katılmıştı. Çaykur Rizespor maçında kadroya giren Cyle Larin, yeni sezona da golle başladı.

Geçen sezondan bu yana 20 gol oldu

Sakatlığını yeni atlatmasının ardından kadroya giren ve oyuna 68.dakiakda dahil olan Larin, maç bitmeden takımının son golünü atan isim oldu. Larin böylece son iki sezonda oynadığı 39 lig maçında 20 gole imza atmış oldu.