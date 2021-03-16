Cyle Larin: Gol atmaya ve taraftarları mutlu etmeye çalışıyorum

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş, normal süresi 2-2 biten mücadele Başakşehir'i uzatmalarda 3-2 mağlup etti ve adını finale yazdırdı. Beşiktaş'ı finale çıkaran golü atan Cyle Larin, 120 dakika sonrası yayıncı kuruluşa konuştu.

İki takımın da savaşmayı bırakmadığını vurgulayan Larin, şu ifadeleri kullandı:

''Zor bir maçtı. Rakibimiz geri dönüş sergiledi. İki takım da savaşmayı bırakmadı. Mutluyuz, finaldeyiz. Bu maç özgüven için önemliydi, Fenerbahçe maçı da önemli olacak. Ben işimi yapıyorum, sürekli ceza alanına giriyorum, gol atmaya ve taraftarları mutlu etmeye çalışıyorum.''

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