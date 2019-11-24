Cyle Larin durdurulamıyor! Yine attı

Beşiktaş'ta istenilen performansı gösteremeyen ve gözden düşen Cyle Larin, belçika2da parlamaya devam ediyor.

Siyah-Beyazlılar'ın 2.5 milyon euro opsiyonla Zulte Waregem'e kiraladığı Kanadalı forvet, dün yine golünü atmayı başardı.

Şu ana kadar 16 remi karşılaşmada 7 gol 6 asist yaparak takımını sırtlayan Cyle Larin, dün akşam Zulte Waregem'in deplasmanda Mechelen'i 2-0 mağlup ettiği karşılaşmaya 11'de başladı ve takımının ikinci golünü kaydederek galip gelmesine yardımcı oldu.

Belçika ekibi Zulte Waregem'in Cyle Larin'i opsiyonu kullanarak transfer etmesi bekleniyor.