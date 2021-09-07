Cyle Larin devleri solladı

Beşiktaş formasıyla geçen sezon 45 maçta 23 gol ve 6 asistlik performans sergileyerek çifte kupalı sezona damgasını vuran Cyle Larin, Kanada Milli Takımı’yla da şova devam ediyor. Dünya Kupası Elemeleri’nde Kanada’nın önceki akşam Amerika Birleşik Devletleri’yle 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada takımının tek golünü atan Larin, ülkesine 1 hafta içinde ikinci puanını kazandırdı. CONCACAF Elemeleri Final Turu ilk maçında Kanada’nın Honduras’la 1-1 berabere sonuçlanan maçında da golü atan isim olan Larin, önemli bir istatistik yakaladı.

Starlar 9’da kaldı

Larin, Kanada formasıyla 2021 yılında 11 maçta 12 gole ulaştı. Larin, bu performansıyla milli takımlarda en çok gol atan dünya yıldızlarını da geride bıraktı. Kanadalı yıldız, 2021’de 9 gol atan Cristiano Ronaldo, Romelu Lukaku ve Robert Lewandowski’den daha fazla rakip fileleri sarsmayı başararak alkış topladı.