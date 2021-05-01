Cyle Larin: Bu takımla oynamak paha biçilemez

Süper Lig'in 39. haftasında Vodafone Park'ta Hatayspor'u 7-0'lık bir skorla geçen Beşiktaş'ta takımı adına 4 gol atan Cyle Larin, karşılaşma sonrasında yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İŞTE LARİN'İN AÇIKLAMALARI:

Mutluyum, bu kadar çok gol attığım için. Şampiyonluğa yürüyoruz. En önemlisi bu. Her zamanki gibi birlikte savaştık ve birlikte mücadele ettik. Bu şekilde devam edeceğiz.

Şampiyon olacağız. Şampiyon olmak istiyoruz. Bu anlar da benim için her zaman anı olarak kalacaktır. Bu takımla oynamak benim için paha biçilemez.