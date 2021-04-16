Beşiktaş’ta forvet oyuncularının yokluğunda siyah-beyazlı takımın golcü oyuncularından Cyle Larin, yine Siyah Beyazlı ekibin gol ayağı olarak görev aldı. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın ağırlıklı olarak sol kanatta hücum oynattığı Larin, Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun’un yaşadığı sakatlıklar sonrasında takımda forvet bölgesinde oynayan tek oyuncu olarak kaldı.

Cenk Tosun ve Aboubakar’ın oynamadığı Kasımpaşa maçında yine forvette görev yapan Larin, ileri uçta etkili bir oyun ortaya koyamamış ve Beşiktaş karşılaşmayı 1-0 kaybetmişti.

Kanadalı futbolcu, bu sezon forma giydiği maçlarda ise 15 gol kaydetti.



