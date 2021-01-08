Cyle Larin arka direk golcüsü oldu! Sergen Yalçın farkı...

Beşiktaş'ın son dönemde en büyük çıkış yakalayan oyuncusu Cyle Larin oldu. Geçen sezonu kiralık olarak Belçika'da geçiren ve bu sezon takıma yeniden katılan Larin, teknik direktör Sergen Yalçın'ın pozisyonunu değiştirmesi ile gol krallığında zirveye çıktı. Cyle Larin arka direkten golleri ile fark yarattı. Bu sezon resmi maçlarda 12 gol atan Larin bu gollerin 6 tanesini sağ kanattan gelen ortaları arka direkte tamamlayarak buldu.

Sergen Yalçın'ın son dönemde ön alan tercihi:

Sergen Yalçın geçtiğimiz günlerde kulübün youtube hesabında yer aldığı bir söyleşide Larin ile bu pozisyonları çalıştıklarını ve bu golleri yapması gerektiğini söylemişti

Cyle Larin son Ç.Rizespor maçında ilk golünü arka direkte bulurken diğer gollerinde yaptığı baskı ile sonuca gitti. Bu maçta attığı 4 golle kulüp tarihine geçen Larin, geride kalan 17 haftada Boupendza ile birlikte ligin en golcü iki oyuncusundan biri oldu

Cyle Larin geçen sezonun tamamında 35 maçta 10 gol atarken bu sezon daha 18 resmi maçta 12 gole ulaştı. Kariyerinin en iyi dönemlerinden birini yaşayan Larin arkadaşlarına da iki asist yaptı

Cyle Larin'in bu sezon arka direk golleri

PAOK - Asist: Lens, Gol: Larin (sol ayak)

Antalyaspor - Asist: Necip, Gol: Larin (kafa)

Denizlispor - Asist: Rosier, Gol: Larin (sol ayak)

Gaziantep FK - Asist: Rosier, Gol: Larin (sağ ayak)

Tarsus İdman Yurdu - Asist: Atakan, Gol: Larin (sol ayak)

Ç. Rizespor - Asist: Oğuzhan (rakipten sekti), Gol: Larin (sol ayak)





Görüntüler beIN Sports ve A Spor'dan alınmıştır.





Tolga Kuru / fanatik.com.tr