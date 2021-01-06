Cyberpunk oyuncu kaybediyor

Witcher serisinin ünlü yapımcılarının geliştirdiği Cyberpunk 2077 resmi olarak geçtiğimiz ay piyasa sürüldü. Uzun bir bekleyiş sonrasında piyasaya sürülen Cyberpunk 2077 bazı oyuncular için büyük hayal kırıklığı oldu. Oyunun iyi optimize edilmemesi ve konsollardaki problemleri CD Projekt Red çıkardığı yamalar ile düzeltmeye çalışıyor fakat gün geçtikçe oyunu iade eden oyuncu sayısı artıyor. Ayrıca 18 Aralık’ta Cyberpunk 2077 Playstation Store’dan kaldırıldı ve henüz ne zaman geri ekleneceği konusunda bir açıklama yok.

Cyberpunk 2077’ye son darbe Valve’in Steam platformundan geldi. Bilgisayarda konsola göre daha iyi optimize edilmiş olan Cyberpunk 2077 bilgisayar oyuncuları tarafından daha olumlu karşılandı fakat oyuncu kitlesini koruyamadı. Cyberpunk 2077 son yapılan açıklamalara göre 10 Aralık’ta piyasaya sürülmesinden günümüze Steam platformundaki oyuncularının %79’unu kaybetti.

CD Projekt Red tarafından yapılan açıklamalara göre Ocak ve Şubat aylarında Cyberpunk 2077 için yamalar geleceği açıklandı ve bu güncellemeler ile oyunun daha iyi optimize edilmesi bekleniyor. Ayrıca Cyberpunk 2077 geliştiricileri CD Projekt Red 2021 başlarında oyunculara ücretsiz indirilebilir içerik sunacakları duyurdu.

Yazar: Ege Tıraş - www.esporland.com