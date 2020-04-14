RPG türünü sevin ya da sevmeyin, oyun dünyasının en çok beklenen yapımlarından biri olduğunu söyleyebileceğimiz Cyberpunk 2077'nin yapım sürecinin tamamlandığı duyuruldu. Son olarak mali raporlarını yayınlayan ve Witcher 3 satışları ile memnuniyetini dile getiren CD Projekt Red, yaptığı açıklamada oyunun tamamlandığını duyurdu.

Cyberpunk 2077'nin yapım süreci tamamlandı

Firmanın daha önce açıklamış olduğu gibi Cyberpunk 2077, Eylül ayında çıkacak. Yani Koronavirüs Salgını'nın oyunda bir erteleme yapmayacağı belirtilmişti. Yapımının tamamlanması ile birlikte geriye çıkış tarihini beklemek kaldı. CD Projekt Red tarafından yapılan açıklamaya göre aradaki bu uzun süreç son dokunuşlar ve oyunun hatalarını, optimizasyonunu dengelemek ile geçirilecek. Ayrıca yapılan açıklamada oyunun ön sipariş rakamlarından da sayı verilmese de bahsedilmiş ve PC platformunun liderliği vurgulanmış.

Cyberpunk 2077 hakkında

CD projekt Red'in uzun süredir üzerinde çalıştığı Cyberpunk 2077, açık dünya oynanışının yanı sıra temasıyla da dikkat çeken bir yapım. PC, PS4 ve Xbox One platformları için geliştirilen oyunun ilerleyen dönemlerde yeni nesil konsollara da gelmesi bekleniyor.

Cyberpunk 2077; güç, ihtişam ve vücut modifikasyonuna takıntılı megalopolis Night City'de geçen bir açık dünya, aksiyon-macera hikayesidir. Ölümsüzlüğün anahtarı olan benzersiz implantın peşinden giden V adlı bir kanun kaçağı paralı asker olarak oynuyorsunuz. Karakterinizin siber donanımını, becerilerini ve oyun tarzını özelleştirebilir ve yaptığınız seçimlerin hikayeyi ve etrafınızdaki dünyayı şekillendirdiği büyük bir şehri keşfedebilirsiniz.