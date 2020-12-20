Uzun bir bekleyiş sonrası piyasaya sürülen Cyberpunk 2077 bazı oyuncular için büyük hayal kırıklığı oldu. Çıktığı günden beri performans sıkıntıları ile oyun içinde yaşanan çeşitli problemlerin ardı arkası kesilmedi.

Bilgisayar (PC) kullanıcılarından çok fazla şikâyet gelmedi fakat konsol oyuncuları yaptığı harcamadan dolayı çok pişman. Cyberpunk 2077'nin Xbox ve Playstation modellerinde oynanması çok zor bir hale geldiğini birçok kullanıcı tarafından sosyal medya platformlarında dile getirildi.

Özellikle PlayStation 4 ve Xbox One konsollarında Cyberpunk 2077’nin zaman zaman 20 FPS'nin altına düştüğü söylendi. Birçok konsol oyuncusu oyunu iade ettiğini üzülerek paylaştı. Oyunun geliştirici firması CD Projekt Red yaklaşık birkaç gün önce resmi Twitter hesabından yaptığı bir paylaşım ile bu sıkıntılar adına özür dilediğini söyledi.

Sony ise PlayStation Store'dan Cyberpunk 2077'yi kaldırdı ve müşterilerine tam para iade hakkı sunuyor. Cyberpunk 2077 geliştirici firması her geçen gün müşteri kaybediyor, CD Projekt Red oyunun 10 Aralık olan resmi çıkışından bu yana 1 Milyar Doları aşan bir market değeri kaybı yaşadı.

Sony Interactive Entertainment yaptığı açıklamada “SIE yüksek düzeyde müşteri memnuniyeti sağlamaya çalışır; bu nedenle, Playstation Store üzerinden Cyberpunk 2077'yi satın alan tüm oyunculara tam bir geri ödeme sunmaya başlayacağız.’’ dedi.

Ayrıca Sony bir sonraki açıklamaya kadar Cyberpunk 2077'yi PlayStation Store'dan kaldırıyoruz.” diye ekledi. Oyun içinde ki problemleri çözmek adına CD Projekt Red bugün büyük bir güncelleme çıkarttı ve bu güncelleme bütün platformlara yani hem Konsol hem de PC platformlarında çıktı, fakat oyunun ne zaman PlayStation Store’a geri geleceği merak konusu.

Ege Tıraş – www.esporland.com