Cyberpunk 2077 mahkemelik oldu

Cyberpunk 2077 resmi olarak geçtiğimiz haftalarda çıktı. Uzun bir bekleyiş sonrasında piyasaya sürülen Cyberpunk 2077 oyuncular için büyük hayal kırıklığı oldu. Çıktığı günden beri performans sıkıntıları ve oyun içinde yaşanan çeşitli problemlerin ardı arkası kesilmedi. Özellikle Playstation 4 ve Xbox One konsollarında Cyberpunk 2077 zaman zaman oynanmaz bir hale geldiğini birçok oyuncu paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde de Cyberpunk 2077 Playstation dijital mağazasından yeni bir açıklamaya kadar kaldırıldı. Gün geçtikçe market değeri kaybeden CD Projekt Red için Cyberpunk 2077 çıkışı adeta bir kabus oldu. Birde yetmezmiş gibi söylentiler yakın zaman içinde CD Projekt Red yatırımcılarının geliştirici firmaya dava açacakları yönünde.

Söylentilere göre Polonya finans sitesi Bankier'de Varşova merkezli bir avukat ile CD Projekt yatırımcısının kendisinin ve ekibinin toplu dava açmak için gerekçe olup olmadığını analiz ettiklerini duyurdu. Varşova merkezli avukat Mikolaj Orzechowski, şu andaki odak noktasının CD Projekt Red'in Polonya ceza yasasının 286. maddesini yani mali avantajlar elde etmek için ürün hakkında yanlış beyan yaptığını ihlal edip etmediği üzerinde olduğunu söyledi.

Yazar: Ege Tıraş

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