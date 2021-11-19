NBA ’e 6 maçla devam edildi. Golden State Warriors, deplasmanda karşılaştığı Cleveland Cavaliers'ı 104-89 mağlup etti. Son çeyreğe 13 sayı geride girmesine karşın rakibine bu bölümde sadece 8 sayı şansı veren Warriors, karşılaşmadan 15 sayı farkla ayrıldı.

40 sayı, 6 asist, 4 ribauntla galibiyette önemli rol oynayan Warriors’ın yıldız oyuncusu Stephen Curry, bu sezon ilk 15 maçta attığı üçlük sayısını 85’e çıkardı ve kendine ait rekoru geliştirdi. Curry, ilk 15 maçta 2018-19 sezonunda 80, 2015-16 sezonunda 74 üçlük atmıştı.





Cavaliers’ta Darius Garland 25 sayıyla en skorer isim oldu. Dean Wade ve Kevin Love, 17 sayıyla oynadı. Milli oyuncularımızdan Cedi Osman, Golden State karşısında forma giymedi.

Gecenin sonuçları

Cleveland Cavaliers-Golden State Warriors: 89-104

Miami Heat-Washington Wizards: 112-97

Memphis Grizzlies-Los Angeles Clippers: 120-108

Minnesota Timberwolves-San Antonio Spurs: 115-90

Denver Nuggets-Philadelphia 76ers: 89-103

Utah Jazz-Toronto Raptors: 119-103