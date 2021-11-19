Curry'nin rekor kırdığı maçta Golden State, Cleveland'ı mağlup etti
NBA'de milli oyuncularımızdan Cedi Osman'ın forma giymediği maçta Cleveland Cavaliers deplasmanında son çeyreğe 13 sayı geride giren Golden State Warriors, karşılaşmayı 15 sayı farkla kazanmayı başardı. Warriors’ın yıldız oyuncusu Stephen Curry, bu sezon ilk 15 maçta attığı üçlük sayısını 85’e çıkardı ve kendine ait rekoru geliştirdi.
NBA ’e 6 maçla devam edildi. Golden State Warriors, deplasmanda karşılaştığı Cleveland Cavaliers'ı 104-89 mağlup etti. Son çeyreğe 13 sayı geride girmesine karşın rakibine bu bölümde sadece 8 sayı şansı veren Warriors, karşılaşmadan 15 sayı farkla ayrıldı.
40 sayı, 6 asist, 4 ribauntla galibiyette önemli rol oynayan Warriors’ın yıldız oyuncusu Stephen Curry, bu sezon ilk 15 maçta attığı üçlük sayısını 85’e çıkardı ve kendine ait rekoru geliştirdi. Curry, ilk 15 maçta 2018-19 sezonunda 80, 2015-16 sezonunda 74 üçlük atmıştı.
https://twitter.com/fanatik_basket/status/1461618643649839108
Cavaliers’ta Darius Garland 25 sayıyla en skorer isim oldu. Dean Wade ve Kevin Love, 17 sayıyla oynadı. Milli oyuncularımızdan Cedi Osman, Golden State karşısında forma giymedi.
Gecenin sonuçları
Cleveland Cavaliers-Golden State Warriors: 89-104
Miami Heat-Washington Wizards: 112-97
Memphis Grizzlies-Los Angeles Clippers: 120-108
Minnesota Timberwolves-San Antonio Spurs: 115-90
Denver Nuggets-Philadelphia 76ers: 89-103
Utah Jazz-Toronto Raptors: 119-103