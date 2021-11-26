Curlingte tarihi başarı... Diltaş Yıldız, Öznur Polat, Berfin Şengül, Ayşe Gözütok ve Mihriban Polat'tan oluşan Kadın Curling Milli Takımımız ilk kez Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Norveç'teki Avrupa Curling Şampiyonası'nda hem 'A Division' kategorisinde kalmak hem de Dünya Şampiyonası bileti almak için mücadele eden Kadın Milliler iki hedefe de ulaştı. Ay-Yıldızlılar son maçında, lider İskoçya'ya 9-4 kaybetse de 10 takım arasında 7. sıradaki yerini korudu. 9. maçta 3 galibiyet alan Kadın Milliler, 7.'lik için mücadele ettiği rakipleri; Danimarka ve Çekya yenilince, sıralama değişmedi

Erkek Milliler grup lideri

Uğurcan Karagöz, Oğuzhan Karakurt, Muhammed Zeki Ucan, Orhun Yüce ve Muhammet Haydar Demirel'den oluşan Erkek Milli Takımımız da 'B Divison' kategorisinde adını yarı finale yazdırdı. A Grubu'nda 6. maçında Slovenya'yı 6-3 yenen Erkek Milliler grup liderliğini garantiledi, yarı finale çıktı. Bu sonuçla Ay-Yıldızlılar finale kalırsa, 'A Divison'a yükselecek. Türkiye'nin rakibi, grup 2. ve 3.'leri arasında oynanacak Play-Off maçı sonrası belli olacak.