İsveç’in Helsingborg kentinde düzenlenen Avrupa Curling Şampiyonası’nda A kategorisine yükselme mücadelesi veren Kadın ve Erkek Milli Takımımız gruplardan çıkmayı başardı. Tek grupta oynanan kadın elemelerinde, Dilşat Yıldız, Öznur Polat, Mihriban Polat, Semiha Konuksever ve Özlem Polat’tan oluşan Milli Takımımız, 10 takım arasında ilk 4’e kalarak adını yarı finale yazdırdı. Oğuzhan Karakurt, Zeki Uçan, Enes Çağlayan ve Orhun Yüce’den oluşan Erkek Milli Takımımız ise dün Polonya’yla oynadığı liderlik maçında, rakibine 8-5 yenilerek direkt yarı finallere kalma şansını yitirdi. B Grubu’nda ilk yenilgisini alan Erkek Milliler, Play-Off’a kaldı. Bu turda İspanya’yla eşleyen Ay-Yıldızlılar rakibini yendiği takdirde son 4 takım arasına girmeyi başaracak. Müsabakalar bugün oynanacak.