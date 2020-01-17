Curlingde çifte zafer

Finlandiya’daki süren elemelerde Türkiye gruptaki 5. maçında, bu branşın ekol ülkerinden biri olan Norveç’le karşılaştı ve namağlup rakibini 9-3 yenerek 3. galibiyetini aldı. Dilşat Yıldız, Öznur Polat, Semiha Konuksever ve Mihriban Polat’tan oluşan Millilerimiz bu sonuçla Dünya Şampiyonası vizesi için şansını sürdürdü. Kızlarımız daha önce Avustralya ve Meksika’yı yenmiş, lider Güney Kore’ye bir sayıyla elinden kaçırırken, İtalya’ya da yenilmişti. Ay-Yıldızlılar günün ikinci maçında da ev sahibi Finlandiya’yı mağlup etti. Milliler rakibini 11-4 yendi, 6. maçında 4. galibiyetini aldı.