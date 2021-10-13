Curling: Türkiye-Kazakistan 10-4

Erzurum Curling Salonu’nda düzenlenen organizasyona, 22 ülkeden yaklaşık 300 sporcu katılıyor. Türkiye Erkek Milli Takımı, Kazakistan’ı 10-4 yenerek olimpiyat elemelerindeki üçüncü galibiyetini aldı. Milliler, daha önce Kırgızistan’ı 14-5 ve Tayvan’ı 9-4 yenmişti.

Türkiye, yarın kadınlarda Slovakya, erkeklerde ise Brezilya ile karşılaşacak.

Organizasyonda bugün alınan diğer sonuçlar ise şöyle:

Erkekler:

Belçika: 8 - Romanya : 4, Estonya: 9 - Letonya: 0, İspanya: 10 - Slovakya: 5, Kırgızistan: 7 - Brezilya: 6, Çekya: 7 - Avusturya: 4, Macaristan: 8 - Slovenya: 7, Finlandiya: 24 - Nijerya: 2

Kadınlar:

Slovakya: 6 - Norveç: 5, Kazakistan: 13 - İspanya: 6, Letonya: 6 - Macaristan: 2, Slovakya: 11 - Brezilya: 4, Norveç: 15 - Avusturya: 2

ERZURUM (AA)