Curling: Türkiye-Brezilya: 10-5

Erzurum’da devam eden Curling 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön eleme müsabakalarında Türkiye, erkeklerde Brezilya’yı 10-5 mağlup etti. Erzurum Curling Salonu’nda düzenlenen ve 22 ülkeden 300’e yakın sporcunun katıldığı organizasyon devam ediyor.

Türkiye Erkek Milli Takımı, Brezilya’yı 10-5 yenerek olimpiyat elemelerinde çıktığı 4’üncü maçını da kazanmayı başardı. Milliler, daha önce Kırgızistan’ı 14-5, Tayvan’ı 9-4 ve Kazakistan’ı 10-4 yenmişti.

Ay-yıldızlı ekip, akşam yapılacak maçlarda alınacak sonuçlarla belli olacak rakibiyle yarın final müsabakasına çıkacak. Türkiye Kadın Milli Takımı ise bu akşam Slovakya ile karşılaşacak.

Organizasyonun sabahki bölümünde alınan diğer sonuçlar ise şöyle:

Erkekler

İspanya: 10 - Romanya: 4

Kadınlar

İspanya: 8 - Slovenya: 4

ERZURUM (AA)