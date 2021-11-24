MENÜ

Curling: Türkiye-Avusturya: 10-2

A Milli Erkek Curling Takımı, B kategorisinde mücadele ettiği Avrupa Şampiyonası'nda Avusturya'yı 10-2 yendi. A Milli Erkek CurlingTakımı, B kategorisinde mücadele ettiği Avrupa Şampiyonası'nda Avusturya'yı10-2 yendi.

24 Kasım 2021, Çarşamba 21:18 Son Güncelleme:
- A +
Curling: Türkiye-Avusturya: 10-2

Norveç'in Lillehammer kentinde devam eden şampiyonada A Grubu'nda yer alan milli takım, Avusturya'yla karşılaştı.

Rakibini 10-2 yenen ay-yıldızlı ekip, 8 takımın yer aldığı grupta 5. maçında 4. galibiyetini alarak liderliğe yükseldi

A Milli Erkek Curling Takımı, yarın gündüz seansında Slovenya, akşam seansında ise Slovakya'yla karşılaşarak grup maçlarını tamamlayacak.

AA

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...