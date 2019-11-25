Curling Milli Takımı kafilesine Erzurum’da davullu zurnalı karşılama

Erzurum Havalimanı’nda yapılan karşılama törenine, Türkiye Curling Federasyonu Başkan Vekili Ahmet Çelebi, yönetim kurulu üyesi Taner Şancı, yönetim kurulu üyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Güngör Şenses ile curling il temsilcisi Resul Çelebi katıldı.

Türkiye Curling Milli Takımı Başantrenörü Anthony Zigmond Zummack, kafile başkanı Erdal Karahan, antrenörler ve milli sporculara çiçek veren yetkililer, elde edilen başarıdan dolayı kafiledekileri tebrik etti. Zummack, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, İsveç’te elde edilen başarının önemli olduğunu aktardı.

Türkiye’nin gelecek yıllarda daha büyük başarılara imza atacağına inandığını belirten Zummack, "Gelecek yıl kadınlarda A grubunda yarışacağız. Erkeklerde yarı finale çıkmak da önemli başarı." diye konuştu.

"Dünya Şampiyonası’nda yerimizi almayı düşünüyoruz"

Curling Milli Takımı Antrenörü Sadık Topaloğlu da kadın milli takımının elde ettiği başarının Türkiye’nin curling ile tanıştığı günden beri alınan en önemli başarı olduğunu söyledi. Kadın milli takımının Avrupa’nın en iyi dört takımından birisi olduğunu vurgulayan Topaloğlu, "B klasman Curling Şampiyonası’nda kadın takımı olarak ilk ikiye girdik. Avrupa A klasmanındaki yerimizi aldık. 13 Ocak’ta Finlandiya’nın Lohja kentinde düzenlenecek dünya klasman maçına katılmaya hak kazandık. Bu turnuvada da ilk ikiye girebilirsek, Dünya Şampiyonası’nda yerimizi almayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kadın milli takım sporcusu Dilşat Yıldız ise kamp dönemi ve şampiyona sürecinde çok sıkı çalışma programı uyguladıklarını anlatarak, elde edilen başarının takımı mutlu ettiğini dile getirdi.

AA