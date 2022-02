15 Ocak Cumartesi günü World Cup Karnavalı kapsamında start almak üzere Dubai’ye uçan, Alp Şemsettin Evcimen’in yetiştiricisi, Uğur Kıraloğlu’nun sahibi olduğu, Erhan Dıblen’in antrene ettiği, Grup 1 koşu galibi temsilcilerimizden Uğurtay (Justenuffhumor – Stainless / Unaccounted For) 11 Şubat Cuma günü jokeyi Gökhan Kocakaya ile katıldığı, 4+ yaşlı safkan İngiliz atlarına mahsus Curlin Stakes’te (Listed) dördüncü oldu.

2000 metre kum pistte gerçekleştirilen ve 13 safkanın start aldığı 2022 yılı Curlin Stakes’i R3 Racing LLC’nin sahibi olduğu, Doug O’Neill’ın antrene ettiği Appreciated (Acclamation – Wise Investor / Belong To Me) jokeyi Fernando Jara ile kazanmayı başardı.

2.08.12’lik bitiriş derecesiyle kazanan Appreciated’ın ardında ikinciliği Sanad Libya (Tapiture – I Want To Dust Her / Mass Market) elde ederken, Godolphin Ekürisi’nin sahibi olduğu safkanlardan Big Team (Speightstown – Kotuku / A.P. Indy) ise üçüncü oldu. Kazanan safkanın 5 boy gerisinde dördüncü olan Uğurtay için bitiriş derecesi ise 2.09.23 olarak kayıtlara geçti.

Koşu sonrası jokey Gökhan Kocakaya yaptığı açıklamada; “Yarışımızı koştuk. İstediğimi aldım diyebilirim. Atımız bugün için biraz yarış içerisinde ağırkanlıydı. Fakat burada koşmak, bu arenada bulunmak gerçekten büyük bir keyif. Açıkçası yarıştan keyif aldığımı söyleyebilirim. Atımız her ne kadar burada, ilk defa ters pistte koşuyor olsa da bence çok güzel koştu. İleriye dönük yarışlarda bize o ışığı verdi. Umarım bundan sonraki yarışları daha güzel olur. Daha keyifli yarışlar olur. Türk Atçılığıyla burada daha güzel dereceler alarak temsil ederiz. Atı ve ilgililerini kutluyorum. Burada bulunmaktan gerçekten keyif aldım diyebilirim. Bizi destekleyen herkese sonsuz teşekkürler.” dedi.