Curcumin Nedir? Curcumin Faydası Nedir - Ne İşe Yarar?

Çok eski dönemlerden bu yana özellikle sağlık konusunda kullanılan Curcumin (zerdeçal), Hint tıbbında kan temizleyici ve tonik olarak değerlendirilir. Aynı zamanda inflamasyon önleyici olarak yanık tedavisi ile beraber kesik ve yaralar için önemli kaynaklar arasında yer alır. Diğer taraftan deri hastalıkları konusunda önemli katkılarından dolayı, banyo sabunu ve kremi olarak da günümüzde değerlendiriliyor.

Zerdeçal (Curcumin) Nedir?

Özellikle Hint yemeklerinde yaygın olarak kullanılan curcumin (zerdeçal) toz halinde bir baharattır. Gıda tüketimi noktasında yaygın olarak kullanılan Curcumin, daha çok bitkinin yer altında yetişen saplarından, diğer ismiyle rizomlarından elde edilerek değerlendirilir. Hindistan'da binlerce yıldır hem baharat hem de şifalı bitki olarak kullanılan önemli kaynaklar içerisinde bulunmaktadır. Özellikle tıbbi ayrıcalıklar tanıyan bileşenleri nedeniyle bilim dünyasında da geçerli hale gelmiş durumda.

Curcumin Ne İşe Yarar?

Farklı yemeklere lezzet katabilmek için hem baharat hem de şifalı bitki şeklinde curcumin günümüzde yoğun olarak değerlendirilmektedir. Zencefil ailesindeki çiçekli bitkilerde de bulunan curcumin, sunduğu faydaları ile beraber özellikle sağlık açısından pek çok ayrıcalık tanıyor.

Farklı ağrılar, depresyon ve iltihaba karşı önemli koruyucu bir etki yaratmaktadır. Aynı zamanda vücut içerisinde 3 farklı antioksidanın gelişiminde önemli bir katkı sağlar. Tıbbi açıdan sağladığı olanakların yanı sıra gıda tüketimi noktasında da değişik alternatifler üzerinden değerlendiriliyor.

Curcumin (Zencefil) Faydaları Nelerdir?

İçeriğinde bulunan zengin mineraller ve bileşenleri ile beraber curcumin günümüzde sağlık açısından önemli bir yere sahip. Sunduğu faydalar her yaştan yetişkin ve çocuklar için önemli ayrıcalıklar tanımaktadır.

- Mideyi korumaya yardımcıdır.

- Antibakteriyel, Antiviral ve antifungal etki yaratır.

- Bazı tip kanser hücrelerinin ölümünü arttırır.

- Beyin tedavisinde etkilidir ve Alzheimer konusunda önemli katkı sağlar.

- Obeziteye karşı etkilidir.

- Kas gelişiminde önemli rol oynar.

- Karaciğer sağlığına faydalıdır.

- Böbrekleri korur.

- Katarak ve kuru gözler için fayda sağlar.

Bu ve benzeri daha pek çok farklı sağlık sorununa karşı önemli faydalar sağlayan curcumin, değişik tüketim yolları üzerinden değerlendirilebilir.

Zerdeçal Nasıl Kullanılır?

Zerdeçal kullanımı gerçekleştirilirken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Özellikle curcumin yani zerdeçal yağda çözünen bir bitkisel maddedir. Eğer içeriğindeki faydalı bileşenlerden yararlanılmak isteniyorsa mutlaka yağda çözülmesi gerekir. Ancak bu şekilde bileşenler açığa çıkmakta ve vücut bunları kabul etmektedir.

Günümüzde daha çok Türkiye'de yemeklerde kullanılan curcumin (Zerdeçal) konusunda ilk kural mutlaka yağda çözünme işlemi gerçekleştirilmesidir. İkinci kural ise biyoyararlılığının artırılabilmesi noktasında karabiber ile beraber tüketiminin sağlanmasıdır. Bu sebepten dolayı farklı yemeklerde hem zerdeçal hem de karabiber bir arada kullanılması önerilir.

Stres ve Depresyona Karşı Curcumin (Zerdeçal)

Günümüzde pek çok faydası ile bir adım öne çıkan curcumin, en önemli şifalı bitkiler arasında yer almaktadır. Özellikle kronik olarak meydana gelen stres ve depresyona karşı etkili çözüm yöntemleri sağlar. Antidepresan olarak önemli bir katkısı bulunan bileşenleriyle beraber, yapılan bilimsel araştırmalarda da bunu açık şekilde ortaya koymaktadır. Böylece gün içerisinde yaşanan stres ve yorgunluğun atılması noktasında önemli bir kaynak teşkil eder. Farklı gıdalarda ortak şekilde değerlendirilebilecek olan curcumin, kişisel isteklere bağlı olarak tercih edilebilir.

Zerdeçal Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar

Yağda çözünen zerdeçal kullanımı noktasında gerekli bileşenleri alabilmek için, dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunuyor. Özellikle faydası olmayan bitki formları ile beraber zerdeçal kullanıldığında curcuminden yararlanılamayacağı bilinmesi gerekir. Mutlaka bu bitkisel besin kaynağının faydalı olabilecek türleri üzerinden tüketim sağlanması gerekir. Özellikle alkoloit yüzdesi veya oranı belirli miktarları bulmuş, standardize edilmiş olan zerdeçal formlarını değerlendirmeye özen gösterilmelidir.

Hem Tüketim Hem de Sağlık Açısından Curcumin (Zerdeçal)

Ülkemizde de yoğun olarak kullanılan curcumin (Zerdeçal), farklı amaçlar doğrultusunda değerlendirilmektedir. Özellikle değişik yemekler için baharat kaynaklı sofralarda mutlaka yer alır. Aynı zamanda karabiber ile tüketimi çok daha etkili lezzet ve fayda sağlar. En önemlisi yapılan klinik araştırmalar ve testler ile beraber, curcimin insan vücudu açısından pek çok farklı sağlık unsurunu özel bileşenleri eşliğinde taşıyor.