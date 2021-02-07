Cüneyt Dumlupınar: Gerçekten onsuz olmaz, Murat Sancak’sız olmaz!

TFF 1. Lig’in 20. hafta mücadelesinde konuk ettiği Ankaraspor’u 2-0 mağlup eden Adana Demirspor’un Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, 2-0 kazandıklarını ama skordan ziyade, duran toplar dışında rakibe hiçbir pozisyon vermemelerinin onu daha mutlu ettiğini söyledi. Maçın ardından yapılan basın toplantısında, Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, sözlerine, takımı bırakma kararı alan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancakla başlayarak "Gerçekten onsuz olmaz, Murat Sancak’sız olmaz. Bu galibiyeti yine sayın başkanımıza hediye ediyoruz. Onun bizimle olduğunu fikren bedenen hissediyoruz ama fiili bir şekilde bize dönmesi için bizim hep kazanmamız lazım. Her galibiyeti de başkanımız dönene kadar ona armağan edeceğiz." diye konuştu.

Cüneyt Dumlupınar, "Bugün net bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Bundan sonraki maçlarda Ankaraspor’a başarılar diliyorum. Onun dışında bildiğiniz gibi diğer duygusal bir anlamı var bu maçın, Adana 5 Ocak Stadyumu’nda oynanan son maçtı. Kazanıp buraya veda etmek çok önemliydi, bunun içinde ayrıca mutluyuz." dedi.