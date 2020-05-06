Acun Ilıcalı ve Sercan Yıldırım arasında Cüneyt Çakır muhabbeti yaşandı. Survivor'ın en gergin ve en ateşli yarışmacılarından biri olan Sercan Yıldırım, zaman zaman sinirini kontrol edemeyerek Acun Ilıcalı'yla, rakipleriyle ve takım arkadaşlarıyla gergin anlar yaşıyor.

Acun Ilıcalı, Sercan Yıldırım'ın bu gergin halini dünyaca ünlü Türk hakem Cüneyt Çakır'a sorduğunu açıkladı.

Sercan Yıldırım'ı hem eleştiren hem öven Acun Ilıcalı, Cüneyt Çakır'dan gelen cevabı da paylaştı. Ilıcalı, Çakır'la olan sohbetini "Sercan, Cüneyt Çakır'ın sana çok selamı var. Açıkçası Cüneyt Hoca'yı aradığımda senin hakkında dertleşiriz diye bekliyordum ama hocam ofsayt bayrağını kaldırdı. Senin için 'tam bir pırlantadır' dedi. Sen genç takımdayken beraber Amerika'ya gitmişsiniz. 'bir saygısızlığını görmedim' dedi. Yani istediğimi alamadım" cümleleriye anlattı.