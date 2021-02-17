Cüneyt Çakır’a büyük onur

Alman Felix Bryc’in 141 puanla 1. olduğu değerlendirmede Çakır 140 puan aldı. İngiliz Howard Webb de 137 puanla 3. oldu. Dünyanın en iyi 2. hakemi olan Çakır yarın Avrupa Ligi’nde Portekiz’in Benfica takımı ile İngiltere’den Arsenal’in karşılaşacağı son 32 turu mücadalesinde düdük çalacak. Deneyimli hakemin yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun yapacak. Aynı kupada Ali Palabıyık ise Avusturya’nın Wolfsberger ile İngiltere’nin Tottenham takımları arasındaki mücadeleyi yönetecek. Palabıyık’ın yardımcıları ise Ceyhun Sesigüzel ile Serkan Olguncan.