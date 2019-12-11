Cüneyt Çakır yönetti, kaleci tarihe geçti

FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi grup son hafta maçı olan Napoli - Genk mücadelesini yönetti. Maçı ev sahibi takım 4-0 kazanırken Cüneyt Çakır iki kez penaltı kararı verdi. Napoli takımı bu iki penaltıyı da gole çevirdi. Bu sonuçla Napoli 12 puan topladı ve grubunu ikinci sırada tamamladı.

Kaleci tarihe geçti

Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta Genk kalesini koruyan 17 yaşındaki Maarten Vandevoordt, Şampiyonlar Ligi'nde maçına çıkan en genç kaleci oldu. Vandevoordt, 2016-17 sezonunda 18 yaşındayken Benfica kalesini koruyan Svilar'ın rekorunu kırmış oldu.

Ancelotti görevinden ayrıldı

Napoli maçı 4-0 kazanıp bir üst tura çıkmayı garantilemesine rağmen deneyimli teknik adam Carlo Ancelotti'nin görevinden ayrıldığı açıklandı. Böylece Cüneyt Çakır'ın yönettiği Napoli - Genk maçı Ancelotti'nin son maçı oldu.







