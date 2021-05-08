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Cüneyt Çakır penaltı verdi, Fatih Terim çıldırdı

Şampiyonluk yarışında kader niteliğindeki Galatasaray - Beşiktaş maçında Cüneyt Çakır'ın Beşiktaş lehine verdiği penaltı Fatih Terim'i çılgına çevirdi.

08 Mayıs 2021, Cumartesi 21:21 Son Güncelleme:
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Cüneyt Çakır penaltı verdi, Fatih Terim çıldırdı

Galatasaray Beşiktaş derbisinin 39. dakikasında Beşiktaş penaltı kazandı ve Ghezzal topu ağlara göndererek takımına beraberliği getiren golü attı. Beşiktaş atağında kullanılan kornerde Donk ile Atiba arasındaki mücadelede Atiba yerde kaldı. Hakem Cüneyt Çakır burada 'devam' dedi.

Mete Kalkavan çağırdı

VAR hakemi Mete Kalkavan ise pozisyonun ardından devreye girdi ve Cüneyt Çakır'a pozisyonu izlemesini tavsiye etti. Çakır pozisyonu izledikten sonra penaltı verdi.

Terim çılgına döndü

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim ise bu kararın ardından çılgına döndü. Tüm Galatasaray kulübesi ve Terim, Hüseyin Göçek'e sert itirazlarda bulundu. Terim çılgına dönerken, etrafındakiler tarafından zor sakinleştirildi. Tecrübeli teknik adam daha sonra sinirlenip paltosunu çıkardı.

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