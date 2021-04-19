Cüneyt Çakır için Avrupa Süper Ligi yorumu

Eski hakemlerden Bünyamin Gezer, TRT Spor'da katıldığı 'Teknik Analiz' programında Avrupa Süper Ligi'ni de yorumladı. Bünyamin Gezer, deneyimli hakem Cüneyt Çakır için "Cüneyt Çakır için olabilir, yaş grubu yüksek hakemler yüksek fiyata gidebilirler. UEFA hakem vermez ama Cüneyt Çakır, FIFA hakemliğinden ayrılıp Avrupa Süper Ligi'nde görev yapabilir" ifadelerini kullandı.

23 Kasım 1976 doğumlu Cüneyt Çakır, UEFA Elit hakem kategorisinde görev yapıyor.