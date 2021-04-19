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Cüneyt Çakır için Avrupa Süper Ligi yorumu

Avrupa Süper Ligi oluşumu gündeme bomba gibi düşerken bu yeni organizasyon hakkında yorum yapan hakem yorumcusu Bünyamin Gezer, deneyimli hakem Cüneyt Çakır'ın Avrupa Süper Ligi oluşumuna katılabileceğini söyledi

19 Nisan 2021, Pazartesi 02:34 Son Güncelleme:
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Cüneyt Çakır için Avrupa Süper Ligi yorumu

Eski hakemlerden Bünyamin Gezer, TRT Spor'da katıldığı 'Teknik Analiz' programında Avrupa Süper Ligi'ni de yorumladı. Bünyamin Gezer, deneyimli hakem Cüneyt Çakır için "Cüneyt Çakır için olabilir, yaş grubu yüksek hakemler yüksek fiyata gidebilirler. UEFA hakem vermez ama Cüneyt Çakır, FIFA hakemliğinden ayrılıp Avrupa Süper Ligi'nde görev yapabilir" ifadelerini kullandı.

23 Kasım 1976 doğumlu Cüneyt Çakır, UEFA Elit hakem kategorisinde görev yapıyor.

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