  • Haberler
  • Futbol
  • Cüneyt Çakır, Hüseyin Göçek ve Barış Şimek UEFA kursuna katılacak

Cüneyt Çakır, Hüseyin Göçek ve Barış Şimek UEFA kursuna katılacak

FIFA kokartlı hakemler Cüneyt Çakır ve Hüseyin Göçek ile Süper Lig hakemi Barış Şimşek, UEFA'nın Elit ve önde gelen hakemlerinin davet edildiği UEFA Üst Düzey Hakem Kursu'na katılacak.

26 Ocak 2019, Cumartesi 19:10
- A +
Cüneyt Çakır, Hüseyin Göçek ve Barış Şimek UEFA kursuna katılacak

FIFA kokartlı hakemler Cüneyt Çakır ve Hüseyin Göçek ile Süper Lig hakemi Barış Şimşek, 28-30 Ocak tarihleri arasında Portekiz'in Lizbon şehrinde düzenlenecek olan, UEFA'nın Elit ve önde gelen hakemlerinin davet edildiği UEFA Üst Düzey Hakem Kursu'na katılacak.

Hüseyin Göçek ve Barış Şimşek'in VAR Hakemi olarak katılacağı kursta hakemlere çeşitli eğitimler verilecek ve yeni Yo-yo atletik testi uygulanacak.

Ayrıca, FIFA Kokartlı hakemlerden Ümit Öztürk ve FIFA Kokartlı Kadın hakem Cansu Tiryaki, FIFA listesinde yer alan hakemlerin çağırıldığı ve Portekiz'in Lizbon şehrinde 27-30 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek UEFA Hakem Başlangıç Kursu'nda yer alacak.

Hakemler bazı eğitimlerden geçecek ve Yo-yo atletik testine tabi tutulacak.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.