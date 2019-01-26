Cüneyt Çakır, Hüseyin Göçek ve Barış Şimek UEFA kursuna katılacak

FIFA kokartlı hakemler Cüneyt Çakır ve Hüseyin Göçek ile Süper Lig hakemi Barış Şimşek, 28-30 Ocak 2019 tarihleri arasında Portekiz'in Lizbon şehrinde düzenlenecek olan UEFA'nın Elit ve önde gelen hakemlerinin davet edildiği UEFA Üst Düzey Hakem Kursu'na katılacak.

Hüseyin Göçek ve Barış Şimşek'in VAR hakemi olarak yer alacağı kursta hakemlere çeşitli eğitimler verilecek ve yeni Yo-yo atletik testi uygulanacak.

Ayrıca bir diğer FIFA kokartlı hakem Ümit Öztürk ve FIFA kokartlı Kadın hakem Cansu Tiryaki de FIFA listesinde yer alan hakemlerin çağrıldığı ve Portekiz'in Lizbon şehrinde 27-30 Ocak 2019 tarihleri arasında düzenlenecek UEFA Hakem Başlangıç Kursu'nda yer alacak.

Hakemler bazı eğitimlerden geçecek ve Yo-yo atletik testine tabi tutulacak.

İHA