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Cüneyt Çakır, Halil Umut Meler ve Ali Palabıyık, UEFA Üst Düzey Hakem Kursu'na katılacak

FIFA kokartlı Türk hakemler Cüneyt Çakır, Halil Umut Meler ve Ali Palabıyık, 27-29 Temmuz tarihleri arasında Almanya'nın Frankfurt şehrinde düzenlenecek olan, UEFA'nın elit ve birinci kategori hakemlerinin davet edildiği UEFA Üst Düzey Hakem Kursu'na katılacak.

27 Temmuz 2022, Çarşamba 12:59 Son Güncelleme:
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Cüneyt Çakır, Halil Umut Meler ve Ali Palabıyık, UEFA Üst Düzey Hakem Kursu'na katılacak

Federasyondan yapılan açıklamaya göre; FIFA hakemlerinin katılacağı kursta çeşitli eğitimler verilecek ve atletik teste tabi tutulacaklar UEFA kursuna elit kategoride 17 farklı ülkeden 29 hakem, birinci kategoride 25 farklı ülkeden 36 hakem katılacak. 

DHA

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