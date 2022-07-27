Federasyondan yapılan açıklamaya göre; FIFA hakemlerinin katılacağı kursta çeşitli eğitimler verilecek ve atletik teste tabi tutulacaklar UEFA kursuna elit kategoride 17 farklı ülkeden 29 hakem, birinci kategoride 25 farklı ülkeden 36 hakem katılacak.

DHA