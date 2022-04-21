Cüneyt Çakır geri döndü! Yeni MHK görevi verdi...

Eski MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun içlerinde Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus ve Ali Palabıyık gibi tecrübeli isimlerin olduğu 13 hakeme bir daha görev vermeyeceğini açıklamasının ardından Tahkim Kurulu bu kararı uygun bulmamış ve kararı yok hükmünde saymıştı.

Bunun üzerine Gündoğdu, Tahkim Kurulu'nun kararına rağmen geri adım atmayarak söz konusu hakemlere sezon sonuna kadar görev vermeyeceğini duyurmuştu. Yaşanan gelişmelerin ardından geçtiğimiz günlerde Ferhat Gündoğdu istifa ederken, yerine geçici olarak Sabri Çelik getirilmişti.

Çelik'in ilk hakem atamaları da çok konuşuldu. Yarın oynanacak Çaykur Rizespor- Fenerbahçe maçıyla başlayacak olan Süper Lig'in 34. haftasının atamaları karşılaşmadan 24 saatten az bir süre kala açıklanması tartışma yarattı.

Bu tartışmaların yanı sıra Gündoğdu döneminde klasman dışı bırakılan 13 hakemden sadece Cüneyt Çakır'ın Süper Lig'de göreve dönmesi de bir hayli eleştirildi. Cüneyt Çakır, Antalyaspor-Kayserispor karşılaşmasında görev yapacak. Çakır dışında Bahattin Şimşek, TFF 1.Lig'de Tuzlaspor-Adanaspor maçında, Tugay Kaan Numanoğlu da Samsunspor-Altınordu karşılaşmasında düdük çalacak.

3 hakem de, Gündoğdu'nun 8 Mart tarihinde aldığı kararın ardından ilk kez sahaya çıkacak.

İşte yeni MHK'nın, 34. hafta hakem atamaları:

Rizespor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

Adana Demirspor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu

Altay- Galatasaray : Volkan Bayarslan

Beşiktaş -Kasımpaşa: Yasin Kol

Gaziantep FK-Göztepe: Mustafa Kürşad Filiz

Karagümrük-Giresunspor: Erkan Özdamar

Başakşehir-Hatayspor: Arda Kardeşler

Yeni Malatyaspor-Konyaspor: Sarper Barış Saka

Sivasspor-Alanyaspor: Ümit Öztürk

Antalyaspor-Kayserispor: Cüneyt Çakır



