Cüneyt Çakır geri döndü! Yeni MHK görevi verdi...
Eski MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun içlerinde Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus ve Ali Palabıyık gibi deneyimli isimlerin bulunduğu 13 hakeme bir daha görev vermeyeceğini açıklaması ve ardından yaşanan süreç Türk futbol gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. Yeni MHK başkanı Sabri Çelik ilk görev atamasında Cüneyt Çakır'a, Antalyaspor-Kayserispor maçını verdi. Bahattin Şimşek ile Tugay Kaan Numanoğlu ise TFF 1.Lig'de görevlendirdildi. Diğer 10 hakemin ise görev alamaması dikkat çekti.
Eski MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun içlerinde Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus ve Ali Palabıyık gibi tecrübeli isimlerin olduğu 13 hakeme bir daha görev vermeyeceğini açıklamasının ardından Tahkim Kurulu bu kararı uygun bulmamış ve kararı yok hükmünde saymıştı.
Bunun üzerine Gündoğdu, Tahkim Kurulu'nun kararına rağmen geri adım atmayarak söz konusu hakemlere sezon sonuna kadar görev vermeyeceğini duyurmuştu. Yaşanan gelişmelerin ardından geçtiğimiz günlerde Ferhat Gündoğdu istifa ederken, yerine geçici olarak Sabri Çelik getirilmişti.
Çelik'in ilk hakem atamaları da çok konuşuldu. Yarın oynanacak Çaykur Rizespor- Fenerbahçe maçıyla başlayacak olan Süper Lig'in 34. haftasının atamaları karşılaşmadan 24 saatten az bir süre kala açıklanması tartışma yarattı.
Bu tartışmaların yanı sıra Gündoğdu döneminde klasman dışı bırakılan 13 hakemden sadece Cüneyt Çakır'ın Süper Lig'de göreve dönmesi de bir hayli eleştirildi. Cüneyt Çakır, Antalyaspor-Kayserispor karşılaşmasında görev yapacak. Çakır dışında Bahattin Şimşek, TFF 1.Lig'de Tuzlaspor-Adanaspor maçında, Tugay Kaan Numanoğlu da Samsunspor-Altınordu karşılaşmasında düdük çalacak.
3 hakem de, Gündoğdu'nun 8 Mart tarihinde aldığı kararın ardından ilk kez sahaya çıkacak.
İşte yeni MHK'nın, 34. hafta hakem atamaları:
Rizespor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler
Adana Demirspor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu
Altay- Galatasaray : Volkan Bayarslan
Beşiktaş -Kasımpaşa: Yasin Kol
Gaziantep FK-Göztepe: Mustafa Kürşad Filiz
Karagümrük-Giresunspor: Erkan Özdamar
Başakşehir-Hatayspor: Arda Kardeşler
Yeni Malatyaspor-Konyaspor: Sarper Barış Saka
Sivasspor-Alanyaspor: Ümit Öztürk
Antalyaspor-Kayserispor: Cüneyt Çakır