Cüneyt Çakır: Evde maç izliyorum, dizi izliyorum, rock dinliyorum

Yeşil sahaların fenomen ismi, ev hayatıyla da gönülleri fethedecek gibi. İşte Cüneyt Çakır’ın evdeki hali...

DENİZ ÇOBAN: Hocam, merhaba... Öncelikle nasılsınız? Sağlığınız, moraliniz nasıl?

CÜNEYT ÇAKIR: Çok şükür, şu an için sağlığımız yerinde, moralimiz yüksek... Devletimize, doktorlarımıza ve sağlık çalışanlarına güvenimiz ve inancımız tam. Evde kalarak kurallara uyuyoruz, kendimizi ve diğer insanları koruyoruz.

Çok yoğun programınız, maç ve seminer seyahatleriniz ile kıtalar arası koşuşturduğunuz bir yaşantınız vardı.

■ Bugünlerde içinde bulunduğumuz olağanüstü durum nedeniyle, futboldan ve hayatın koşuşturmasından uzaklaştık. İzole bir yaşamla, virüs tehdidinden korunmaya çalışıyoruz.

‘Süreç bitene kadar evdeyim’

Kaç gündür evden çıkmıyorsunuz? Evin ihtiyaçlarını kendiniz mi karşılıyorsunuz? Eldiven, maske ya da benzeri önlemler aldınız mı?

■Olağandışı bir dönemden geçiyoruz. Bize düşen, böyle bir dönemde Devletimiz ve ilgili sağlık birimleri tarafından yapılan tüm uyarıları dikkate almak ve gereğini yerine getirmek. Tabii ki biz de gereken önlemleri almaya gayret ediyoruz. 11 gündür (bugün ile 12) evden çıkmıyorum. Bu süreç tam anlamıyla sona erene kadar da çıkmayacağım. İhtiyaçlarımızın çoğunu online ya da telefonla siparişlerle yönetmeye çalışıyoruz. Sadece kendim değil, çevreme, aileme de gerekli uyarıları yapıyorum.

Çağrı belli: “Evde Kal Türkiye!” Aralık ayında yayılmaya başlayan bu virüsü ilk duyduğunuzda yorumunuz neydi?

■ O tarihlerde kimsenin bu durumun bu şekilde yayılacağını öngörebildiğini düşünmüyorum. Can kayıpları için çok üzgünüm. Ülkemizde vaka sayısının artmasından üzüntü duyuyorum. Devletimizin bu konuda sıkı tedbirler almasını memnuniyetle karşılıyorum. Hepimiz, durumun ciddiyetini anlayarak gerekli tedbirleri alırsak, inşallah en kısa zamanda atlatırız.

‘Babamla görüntülü konuşuyoruz’

Siz, korona virüsle ilgili sağlıklı bilgilere nasıl ulaşıyorsunuz?

■ Dünya Sağlık Örgütü’nü, Sağlık Bakanımız’ı ve Bilim Kurulu’nun söylediklerini takip ediyorum. Onların uyarılarına harfiyen uyuyorum.

Cüneyt Çakır denilince aklımıza hemen Bahattin Duran ve Tarık Ongun geliyor! Bir de babanız Serdar Çakır... Onlarla nasıl görüşüyorsunuz?

■ Teknoloji imdada yetişiyor. Pek çok uygulama var. Bu dönemde toplantılarımızı görüntülü uygulamalar üzerinden yapıyoruz. Buna aile bireylerim de dahil. Yaş itibariyle en çok da onların sağlığı için bunu yapmamız gerekiyor. İnşallah her şey en kısa zamanda normale döner, biz de sevdiklerimize sevgiyle sarılırız.

'Hiç kilo almadım'

Fiziksel olarak kendinizi nasıl hazır tutuyorsunuz? Kilo aldınız mı?

■ Özel beslenme programımız var. Harfiyen uyguluyoruz. Kilo almadım. Formda kalmak için evin içinde yapabileceğimiz egzersizler var. Antrenörlerimizle devamlı irtibat halindeyiz.

'Çok maç izliyorum'

Evde bir gününüz nasıl geçiyor?

■ Vaktimi ‘nitelikli’ geçirmeye çalışıyorum. Zamanımın çoğunu, maç izleyerek ve hakem analizi yaparak geçiriyorum. Ama asıl en önemlisi eşimle birlikte daha fazla zaman geçirebiliyorum. Bu olağandışı durumda bir arada olabilmek önemli.

'Hayatımızda neler önemli, şimdi daha iyi anlıyoruz'

Bu süreçte ailenizle birlikte yaptığınız nostaljik etkinlikler oldu mu?

■ Evde kalmanın en önemli artısı, çok yoğun bir koşturmaca içerisinde geçirdiğimiz hayatta kısa da olsa kendimize koşuşturmacadan uzak vakit bulmak oldu. Bu süreç; aslında hayatlarımızda neyin daha önemli olduğunu, yavaşlamayı, ‘an’da kalabilmeyi, ertelememeyi ve özgürlüğümüzün kıymetini anlamamızı sağladı.

Bu röportaja siz de bir soru ekleseniz, ne olurdu?

■ İnsanlık tüm bilgi ve tecrübeye rağmen nasıl oluyor da Covid-19 karşısında bu kadar aciz kalabiliyor? Doğa karşısında ne kadar güçlüyüz diyorduk, şu an doğa karşısında ne kadar aciz haldeyiz... Din, dil, ırk, zengin, fakir gözetmeden tüm insanlık bu hastalıkla birlikte mücadele etmek zorunda. Oysaki, böylesine birlikte bir mücadele için zor günlere ihtiyacımız olmamalı...

‘Evde düdük kadınlarda’

Cüneyt Çakır, sahanın tek hâkimi... Evin hâkimi de siz misiniz, yoksa eşiniz Gamze hanım mı? Evde düdük kimde?

■ Evde düdük, her zaman kadınlarda!..

‘Mutfakta gelişebilirim!’

Evde mutfağa girer misiniz? Maharetiniz var mı? En çok sevdiğiniz yemek hangisi?

■ Makarna ve köfte, en favori yemeklerim. Evde kalma süresi uzadıkça, bu tür yeteneklerimin gelişeceğine eminim!Bu salgın sebebiyle evde kalmak hoş bir duygu olmasa da, bu mücadeleyi kazanmak hedefiyle buna ihtiyaç duyduğumuz için pozitif algılamaya çalışıyorum. Mutfak konusunda kendimi geliştirebilirsem, olumlu bir adım olabilir!

‘Dünya Kupası’nı izliyorum’

Ne izliyorsunuz evde?

■ Dizi seyrediyorum. ‘Dark’, ‘House of Card’, ‘Better Call Saul’ şu an izlediğimdiziler. Bunların yanında TRT’nin şu anda yayınladığı eski Dünya Kupası maçları ve efsane olmuş eski maçlar dabizimevin reytinglerinde yer tutmuyor değil...

‘Outsider’ı okumalısınız’

Müzik ve kitap tutkunu olduğunu biliyoruz. Ne dinliyor, ne okuyorsunuz? Okuyucularımız için kitap, albüm ve film tavsiyeleriniz olur mu?

■ 1990-2000 yılları arasında çıkmış rock müzik albümlerini dinliyorum. Okuduğum ve sıraya koyduğum kitaplar ‘Stephen King-Outsider’, ‘Pierre Franckh-Rezonans Kanunu’... Film olarak da herkese ‘Whiplash’ ve ‘Eddie the Eagle’ı öneririm.

‘Hastalara acil şifalar’

Son mesajlarınız neler?

■ Sayın FatihTerim’e,Sayın AbdürrahimAlbayrak ve ailesine,Sayın Göksel Gümüşdağ’a, Fenerbahçe Futbol veBekoBasketbol Takımı’na geçmiş olsundileklerimi iletiyorum. İnşallahen kısa zamanda sahalarda sağlıklabuluşuruz. Kezabaşta spor camiasından tanıdığımız insanlar olmak üzerebuhastalıkla mücadele eden tüm insanlara acil şifalar diliyorum.

Aşağıdaki boşlukları doldurmanızı istiyoruz...

Şu stresli günlerde rahatlamak ve istediğim bir şeyi yapmak için 1 saatim olsaydı......

“Burhan Felek Stadı’na gidip antrenman yapardım.”

Bu süreçte yaşadığım/öğrendiğim en önemli tecrübe ..........

“Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, insanların her zaman birbirlerine, birbirleriyle dayanışmaya ihtiyacı olması.”

Geçmişte yapma fırsatı bulamadığım için yapamamıştım ama şimdi vaktim bol ve sıklıkla .........

“Evimin ihtiyaçlarıyla ilgilenebiliyorum.”

Lige verilen bu arada ............... bana çok iyi geldi.

- “Bol bol kitap okumak ve zihinsel egzersizler yapmak...”

Virüs tehdidi bittiğinde ilk yapacağım şey.................

- “Maç yönetmeye yeniden başlamak, yeşil sahalarla buluşmak olacak.”

Deniz Çoban