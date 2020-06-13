Cüneyt Çakır bu sezon ilk kez Fenerbahçe-Trabzonspor maçını yönetecek

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı salı günü oynanacak. Bu karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır oldu. FIFA kokartlı deneyimli hakem bu sezon ilk kez Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak maçı yönetecek

Cüneyt Çakır bu sezon ilk kez Trabzonspor ezeli rakipleri ile oynayacağı bir maçı yönetecek. Cüneyt Çakır bu sezon Süper Lig'de Galatasaray-Fenerbahçe ve Fenerbahçe-Beşiktaş maçlarını yönetmişti. Fenerbahçe-Beşiktaş maçında Cüneyt Çakır ev sahibi takım lehine bir penaltı kararı vermişti.

Bu sezon Fenerbahçe - Trabzonspor maçlarını yöneten hakemler

Süper Lig / Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor hakem: Fırat Aydınus

Süper Lig / Trabzonspor 2-1 Fenerbahçe hakem: Ali Palabıyık

Z.T.Kupası / Trabzonspor 2-1 Fenerbahçe hakem: Yaşar Kemal Uğurlu









Geçen sezon Sadık Çiftpınar kırmızı kart görmüştü

Cüneyt Çakır geçen sezon Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan lig maçını yönetmiş ve Fenerbahçe'den Sadık Çiftpınar'a kırmızı kart göstermişti. Mücadele 1-1 berabere sona ermişti.







