Cüneyt Çakır Avrupa Şampiyonası tarihine geçti!

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır ve ekibi, Avrupa Şampiyonası tarihine adlarını altın harflerle yazdırdı. Euro 2020 son 16 turu aşamasında Hırvatistan ile İspanya arasında oynanan maçta da görev alan Cüneyt Çakır, böylece turnuva tarihinde en çok maç yöneten hakem oldu. Çakır, Avrupa Şampiyonaları tarihinde 9. kez görev aldı ve böylece 8 maç ile Anders Frisk'i geride bıraktı.

Avrupa Şampiyonası tarihinde en çok maça çıkan hakemler

9* - Cüneyt Çakır

8 - Anders Frisk

7 - Björn Kuipers





Cüneyt Çakır, Avrupa Şampiyonası'nda yarı final yönetti

Cüneyt Çakır, Euro 2012'de İspanya ile Portekiz arasında oynanan yarı finalde düdük çalmıştı. Maç seri penaltı vuruşlarına gitmiş ve İspanya finale kalmıştı. Çakır, Euro 2016'da ise son 16 turu aşamasında bu kez İtalya-İspanya maçında düdük çalmıştı. Sözü geçen maçı İtalya 2-0 kazanmıştı.

A Milli Takımımızın turnuvadan erken veda etmesinin yanında Cüneyt Çakır'ın bu kadar önemli bir istatistiğe imza atması önemli. Turnuvanın en tecrübeli isimlerden biri olan Çakır'ın son 16 turu aşamasında görev alması, yarı final ya da finalde görev yapabileceği şeklinde sosyal medyada yorumlara neden oldu.

Cüneyt Çakır'ın Avrupa Şampiyonası performansı...

Euro 2012

Ukrayna 2-1 İsveç (Grup maçı)

İtalya 2-0 İrlanda Cum. (Grup maçı)

Portekiz 2-4 pen İspanya (Yarı final)

Euro 2016

Portekiz 1-1 İzlanda (Grup maçı)

Belçika 3-0 İrlanda Cum. (Grup maçı)

İtalya 2-0 İspanya (Son 16 turu)

Euro 2020

Macaristan 0-3 Portekiz (Grup maçı)

Ukrayna 0-1 Avusturya (Grup maçı)

Hırvatistan - İspanya (Son 16 turu)

Euro 2020 ile tarihe geçmişti

Cüneyt Çakır, Euro 2020 ile Avrupa Şampiyonası tarihinde 3'er turnuvada maç yöneten 4 hakem arasına girmiş ve bu alanda bir rekorun ortağı olmuştu.

Üç farklı Avrupa Şampiyonası'nda görev yapan hakemler

Anders Frisk (Euro 1996-Euro 2000-Euro 2004)

Kim Milton Nielsen (Euro 1996-Euro 2000-Euro 2004)

Cüneyt Çakır (Euro 2012-Euro 2016-Euro 2020*)

Björn Kuipers (Euro 2012-Euro 2016-Euro 2020*)

*: devam ediyor





Tolga Kuru / Fanatik.com.tr