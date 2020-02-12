Süper Lig'in 22.haftasında oynanacak kritik maçta Trabzonspor sahasında lider Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Bu kritik maça MHK tarafından deneyimli hakem Cüneyt Çakır atandı. Cüneyt Çakır böylece 5 yıl sonra Trabzonspor'un iç saha maçında görev almış oldu.

Trabzon'da son maçı 19.09.2015 tarihinde Galatasaray maçını yönetmişti

Cüneyt Çakır en son 19.09.2015 tarihinde Trabzon'da oynanan Galatasaray mücadelesinde düdük çalmış daha sonra Trabzonspor'un iç saha maçlarında düdük çalmamıştı. Bu maçta ceza sahası içinde Denayer'in eline çarpan pozisyona uzun süre penaltı itirazları yapılmış, Stephen M'Bia'nın kendi kalesine attığı gol sırasında kaleciye faul iddiaları olmuştu. Cüneyt Çakır bu sezon ise Trabzonspor'un deplasmanda 3-0 kazandığı Ankaragücü maçında görev almıştı.



