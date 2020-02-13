Zorlu mücadeleye FIFA kokartlı deneyimli hakem Cüneyt Çakır atandı. Çakır, yaklaşık 5 yıllık aranın ardından Karadeniz ekibinin bir iç saha maçında düdük çalacak. Cüneyt Çakır, son olarak Trabzonspor’un 19 Eylül 2015 tarihinde Galatasaray’ı ağırladığı maçta görev yaptı.

1612 gün sonra...

O karşılaşmada ceza sahası içinde Galatasaraylı Jason Denayer’in eline çarpan pozisyona uzun süre penaltı itirazları yapılmış, ancak Cüneyt Çakır oyunu devam ettirmişti. Ayrıca Fırtına’nın 1-0 kaybettiği maçta Stephen M’Bia’nın kendi kalesine attığı gol sırasında kaleciye faul iddiaları olmuş, ama gol geçerli sayılmıştı. Çakır, bu tarihten sonra ise Bordo-Mavililer’in hiçbir iç saha mücadelesinde görev almadı. FIFA kokartlı hakem, 1612 gün sonra Fırtına’nın sahasında oynayacağı bir maçı yönetecek. Çakır’ın düdük çalacağı mücadelede, Trabzonspor, Sivasspor’u devirip 298 haftalık liderlik özlemine bitirmeyi hedefliyor.