Ligde haftayı bay geçmelerinin kendileri adına avantaj gibi göründüğünü belirten Cüneyt Biçer, "Türkiye Kupası'nın bizim için ilk turu başlıyor. Bu sürecin bay olduğumuz haftaya gelmesi açıkçası bizim adımıza bir parça avantajlı gibi görünüyor ama bay olduğumuz hafta içerisinde genel anlamda boş geçirmemek için ufak tefek hastalıklar, sağlık problemleri olmasına rağmen oynamayı düşündüğümüz yapı ile devam etmeyi düşünüyoruz. Çünkü buna ihtiyacımız var. Elimizden gelen her şeyi yapıp kupada galibiyet gelmek istiyoruz. En azından ligin ilk galibiyetiyle hem tur atlamak hem de moral motivasyon olarak kendimize bir yol açmak istiyoruz. İnşallah Perşembe günü kazanıp, bunu başarabiliriz diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)