Turgutluspor'da görev yaparken geçen yaz TFF 3'üncü Lig Play-Off finalinde Karşıyaka'ya rakip olup takımını 2'nci Lig'e taşıyan Cüneyt Biçer, şampiyonluktan ettiği Kaf-Kaf'ı bu kez aynı hedefe ulaştırmaya çalışacak.

Antalya'da 26 Temmuz 2020'de oynanan unutulmaz finalde rakip olan iki takımın mücadelesinde normal süre 1-1, uzatmalar 2-2 sonuçlandı. Cüneyt Biçer'in çalıştırdığı Turgutluspor, Karşıyaka'yı seri penaltılarda 5-3 mağlup ederek adını 2'nci Lig'e yazdırdı. O sezon finalde Biçer engeline takılan Karşıyaka, geçen sezon şampiyonluk ve Play-Off hedefini ıskaladıktan sonra yeni sezon öncesi göreve tecrübeli teknik adamı getirdi. (DHA)