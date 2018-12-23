'Cumhuriyet Şehitleri Koşusu' nefes kesti

Şehit Asteğmen Kubilay anısına 12. kez düzenlenen 'Cumhuriyet Şehitleri Ulusal Koşusu'nu 'Büyük Erkekler' kategorisinde Turgay Bayram, 'Büyük Kadınlar' kategorisinde ise Büşranur Koku kazandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen koşuda 100'ün üzerinde atlet yarıştı.

Şehit Asteğmen Kubilay'ı anma etkinlikleri kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Cumhuriyet Şehitleri Ulusal Koşusu', büyük bir katılıma sahne oldu. Bu yıl 12'incisi gerçekleştirilen 100'ün üzerinde atletin katıldığı 10 kilometrelik koşunun startı Çanakkale Asfaltı üzerindeki Buruncuk mevkiinden verildi. Son 700 metresi yokuş olarak Şehit Asteğmen Kubilay Anıtı önünde koşulan yarışı 'Büyük Erkekler'de Turgay Bayram kazandı. Üzeyir Söylemez ikinci, Cihat Ulus ise üçüncü oldu. 'Büyük Kadınlar'da ise Büşranur Koku birinciliği elde ederken, Bahar Atalay ikinci, Yayla Kılıç üçüncü sırayı aldı.

4 kategoride koşuldu

Toplam 51 bin 600 TL ödüllü yarış 4 ayrı kategoride gerçekleşti. 'Cumhuriyet Şehitleri Ulusal Koşusu'nda 'Genç Erkekler'de Ahmet Alkaroğlu birinci, Ahmet Mutlu ikinci, Arif Demir üçüncü sırayı aldı. 'Genç Kadınlar'da ise Özlem Özdemir yarışı ilk sırada tamamladı. Bu kategoride ikinciliği Gülcan Palavan, üçüncülüğü Oya Acar aldı. Dereceye giren atletlerin madalyalarını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, İzmir Vali Yardımcısı Nihat Kaynar ve Kubilay'ın torunu Mustafa Kubilay taktı.



