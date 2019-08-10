Eraydın AYTEKİN/SİVAS, (DHA)

STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Bilal Köseoğlu (xx), Emre Aslan (xx), Ömer Karakaya (xx)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Samassa (xxx) - Goiano (xx), Appindangoye (xxx), Caner (xxx), Ziya (xx) (Dk.46 Uğur xx), Cofie (xxx) (Dk.81 Vieira), Hakan (xx), Mert Hakan (xxx) (Dk.75 Fatih x), Erdoğan (xx) (Dk.52 Kone x), Emre (xxx) (Dk.60 Rybalka xx), Yatabare (xx) (Dk.85 Djerlek)

FENERBAHÇE: Altay (xx) (Dk.46 Harun xx) - Murat (xx) (Dk.46 Isla xx), Okan (x) (Dk.46 Sadık xx), Jailson (xx), Abdulcebrail (xx) (Dk.46 Dirar xx), Ozan (x) (Dk.46 Alper xx), Emre (xxx) (Dk.71 Tolga Ciğerci xx), Ferdi (xx) (Dk.46 Deniz xx), Moses (xx) (Dk.71 Mehmet Ekici xx), Kruse (xx), Muriqi (xx)

GOLLER: Dk. 17 Caner, Dk.38 Mert Hakan (Demir Grup Sivasaspor)- Dk.49 Kruse (Fenerbahçe)

SARI KARTLAR: Mert Hakan, Samassa, Goiano (Demir Grup Sivasspor) - Abdulcebrail, Alper (Fenerbahçe)

Bu yıl Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı çerçevesinde 21'incisi düzenlenen Cumhriyet Kupası'nda Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 2-1 kazanan Demir Grup Sivasspor kupanın sahibi oldu.

Karşılaşmaya Fenerbahçe başladı.

3'üncü dakikada etkili gelişen Fenerbahçe atağında sağdan Murat Sağlam ortaladı, Muriqi uzandı ama topa dokunamadı.

5'inci dakikada sol kanattan Kruse'nin kullandığı köşe vuruşunda, Ozan boş durumda kafa vuruşunu yaptı, kaleci Samassa'nın çeldiği topu savunma uzaklaştırdı.

9'uncu dakikada sağ kanattan Fenerbahçe etkili geldi. Murat Sağlam ceza alanına girip yerden geriye doğru çıkardı. Kruse'nin şutunu Samassa çeldi. Dönen topu alan Demir Grup Sivasspor bu kez tehlike yarattı. Sağdan Erdoğan ceza alanına sokulup ortaladı, Yatabare'nin kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

16'ncı dakikada sol kanattan ceza alanına yaklaşan Mert Hakan'ın plase şutunu kaleci Altay uzanarak kornere çeldi.

17'nci dakikada sağ kanattan Emre'nin kullandığı köşe vuruşunda savunmanın müdahale edemediği top arka tarafta boş durumdaki Caner'in önüne geldi. Caner Osmanpaşa'nın sol ayağı ile vuruşunda top filelerle buluştu. 1-0

23'üncü dakikada Mert Hakan'ın pasında soldan ceza alanına yaklaşan Emre aşırtma bir vuruş yaptı, Altay'ın temas ettiği top kalenin yanından az farkla kornere çıktı.

30'uncu dakikada soldan Moses'in pasında Emre ceza alanına girdi, yerden çevirdiği topu savunma kornere gönderdi.

32'nci dakikada Ferdi sol ayağı ile kaleyi denedi, kaleci Samassa topu kontrol etti.

38'inci dakikada Demir Grup Sivasspor sağ kanattan etkili geldi. Toplu buluşan Yatabare ceza alanına doğru gönderdi. Arka tarafta boş durumda kalan Mert Hakan düzgün bir vuruşla topu filelere göndererek farkı 2'ye çıkardı. 2-0

41'inci dakikada Vedat Muriqi'nin ceza alanı dışından sert şutu yandan az farkla auta gitti.

42'inci dakikada defansın arkasına sarkan Mert Hakan kaleci ile karşı karşıya vuruşunu yaptı, Altay topu çelerek gole izin vermedi.

45'inci dakikada soldan Emre köşe vuruşunu uzun kullandı. Arkada boş durumda Kruse vurdu, yerden seken topu Muriqi yakın mesafeden kafayla üstten auta gönderdi.

Fenerbahçe ikinci yarıya 6 oyuncu değişikliğiyle başladı.

47'inci dakikada sağdan Deniz ortaladı, Kruse gelişene vurdu, kaleci Samassa topa sahip oldu.

49'uncu dakikada soldan kazanılan köşe vuruşunu Emre, yanındaki Moses'e pas olarak kullandı. Moses'in ceza alanına yaptığı ortada Kruse kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. 2-1

52'nci dakikada Deniz'in pasında soldan Moses ceza alanına girdi, sıfırdan kaleyi denedi, kaleci Samassa gole izin vermedi.

63'üncü dakikada sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşu Emre Belözoğlu doğrudan kaleye gönderdi, kaleci son anda kornere çeldi.

70'inci dakikada ceza alanı dışından Muriqi'nin şutunda kaleci Samassa topa sahip oldu.

81'inci dakikada sağ kanattan Isla'nın ortasında Vedat Muriqi'nin kafa vuruşunda top direkten döndü.

82'nci dakikada geriden uzun topa hareketlenen Vieria sağdan ceza alanına koşu yapan Kone'ye aktardı. Kone'nin vuruşunda Harun gole izin vermedi.

Karşılaşma Demir Grup Sivasspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmayı 2-1 kazanan Demir Grup Sivasspor, 21'incisi düzenlenen kupayı 10'uncu kez kazandı.

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