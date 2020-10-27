TED 20. Cumhuriyet Kızları Uluslararası TenisTurnuvası'nın tanıtımı düzenlenen basın toplantısıyla yapıldı. TED Tarabya'da gerçekleştirilen basın toplantısına; Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş, TED Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Tınaz, milli tenisçi İpek Öz katıldı. 26-31 Ekim tarihleru arasında düzenlenecek turnuva hakkında konuşan TTF Başkanı Cengiz Durmuş, "Dünya sıralamasını zorlayan sporcuların geldiği bir turnuva. Önemlisporcuların yer aldığı bir yer. Biz de 13 sporcumuzla bu turnuvada yer alacağız. Şampiyon adayı olarak yola çıktığımız bir turnuva olacak. Birbirinden keyifli maçlar izleyeceğimizi düşünüyorum. Cumhuriyet Bayramı'nın haftasına denk gelen ve 20 yıldır aralıksız yapılan turnuvada dünyanın en iyi sporcularını yetiştirmek için çalışıyoruz. Türkiye'nin tenis ülkesi olması yolunda hakemlerden, top toplayıcılara kadar iyi olduğumuzu söyleyebilirim. Tenisin gelişimi için mesai arkadaşlarımızla birlikte yukarı doğru hedefimiz var" dedi.

MEHMET EMİN TINAZ: "BU TURNUVA, KULÜBÜMÜZÜN CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMASIDIR"

TED Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Tınaz, başarılı bir turnuva geçmesini dileyerek, "Kızlarımız hem maç kazanacaklar hem de sıralamadakiyerlerini üst sıralara taşıyacaklar. Bu turnuva, kulübümüzün Cumhuriyet Bayramı kutlamasıdır. Teniste sponsor sayısı azaldı. Destek olan sponsorlarımıza ve federasyona da maddi manevi destekleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İPEK ÖZ: "TEKLERDE VE ÇİFTLERDE UMARIM KUPAYI BİZ ALIRIZ"

Milli tenisçi İpek Öz ise "Turnuvanın gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Uzun süre maç yapamadık. Cumhuriyet Kızları'nı üçüncü kez oynuyorum ve evimde oynuyormuş gibi hissediyorum. Bu sene de temennim her zaman olduğu gibi bir Türk oyuncunun kazanması. Teklerde ve çiftlerde umarım kupayı biz alırız. Çiftlerde daha başarılı görünebiliriz ama teklerde de başarılıyız. Çiftlerde oynamak daha eğlenceli ve baskıyı da azaltıyor. Ben iki tarafta da başarılı olduğumuzu düşünüyorum" şeklinde konuştu.