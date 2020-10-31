Cumhuriyet Kızları Tenis Turnuvası’nda Kaia Kanepi şampiyon oldu

20. Cumhuriyet Kızları Uluslararası Tenis Turnuvası’nın tekler finalinde 1 numaralı seribaşı Estonyalı tenisçi Kaia Kanepi, Rus rakibi Vera Zvonareva’yı 2-0 yenerek şampiyon oldu. Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tenis Eskrim Dağcılık (TED) Spor Kulübünün ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplam 25 bin dolar ödüllü kapalı kort turnuvasının tekler finalinde Kaia Kanepi ile Vera Zvonareva karşı karşıya geldi.

Finale set kaybetmeden gelen iki tenisçiden 35 yaşındaki Kaia Kanepi, rakibini bir saat 36 dakika süren mücadele sonunda 6-3’lük setlerle 2-0 mağlup etti. Kaia Kanepi, final maçının ardından yaptığı açıklamada, İstanbul’u ve Türk yemeklerini çok sevdiğini ve bu turnuvada yer aldığı için çok mutlu olduğunu kaydetti.



