Cumhuriyet Güreş Turnuvası sona erdi

Adem DURMAZ/KORKUTELİ, (DHA)- ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde düzenlenen Serbest Minikler Cumhuriyet Güreş Turnuvası'nda 11 kategoride 100 sporcu mücadele etti.

Korkuteli Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün 2019 faaliyet programında yer alan Serbest Minikler Cumhuriyet Güreş Turnuvası, Korkuteli Recep Gürbüz Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. 11 kategoride gerçekleşen turnuvada 100 sporcu mücadele etti.

Turnuva sonunda 34- 38 kilolarda 1'inci Nurettin Emin Kapan, 2'nci Sefa Günay, 3'üncü Nuri Sefa Kökce; 41 kiloda 1'inci Lütfi Can Duran, 2'nci Canpolat Çil, 3'üncü Cengizhan İnce; 44 kiloda 1'inci Ramazan Melih Kaş, 48 kiloda 1'inci Mücahit Atabey, 2'nci İsmet Aydınlı olurken, 3'üncülüğü Nazif Yalçın ve Adnan Yeşil Horzum paylaştı. 52 kiloda 1'inci Mürselin Mecek, 2'nci Burak Kızılkaya olurken, 3'üncülüğü Ayhan Engin ve Arda Çetin paylaştı. 57 kiloda 1'inci Mücahit Erdoğan, 2'nci Mustafa Özbek oldu, 3'üncülüğü ise Mehmet Küçük ve Osman Karademir paylaştı. 62 kiloda 1'inci Umut Erdoğan, 2'nci Emre Boz olurken, 3'üncülüğü Osman Şimşek ve Selim Aksu paylaştı. 68 kiloda 1'inci Semih Tomaç, 2'nci Abdullatif Yılmaz oldu. Bu kategoride Halil Kurt ve İbrahim Efe Öztürk 3'üncülüğü paylaştı. 75 kiloda 1'inci Ömer Bulut, 2'nci Hüseyin Coşkun oldu, 3'üncülüğü Yunus Emre Uymaz ve Ziya Alp Selvi paylaştı. 85 kiloda 1'inci Muammer Kaplan, 2'nci Rüstem Resul Öter oldu, 3'üncülüğü Cenker Durmaz ve Mustafa Elgin paylaştı. 85-100 kiloda 1'inci Batuhan Akçaoğlu, 2'nci Mehmet Çalışır ve 3'üncü Özgür Dayan oldu.

Dereceye girenlerin madalyalarını Korkuteli Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Tunç ve misafirler takdim etti.

FOTOĞRAFLI