Turnuva hakemliğini Gültekin Polatkan, Musa Kerkez, Ünsal Genç, Bülent Saygan, Haluk Çelik, Metin Cengiz, Hakan Baydar, Serdar Bayırdar, Osman Cengiz, Serhan Çankaya, Özgür Nalbant'tan oluşan Veteran Basketbol Hakemleri Takımı üstlendi ve turizme her seviyede emek veren basketbol oyuncuları katıldı.

Toplam 5 gün süren dört grupta yer alan 14 takımın mücadelesi Antalya Turizm İl Müdürü Dr. Candemir Zoroğlu'nun hava atışıyla başladı.

İlk üç gün grup maçları yapılan turnuvada Nirvana Hotels A Grubu Birincisi, SunExpress B Grubu Birincisi, Corendon Airlines C Grubu Birincisi ve Maxx Royal D Grubu birincisi olarak yarı finale yükseldiler.

Beş ve 8.lik mücadelesi ise TUI Russia & CIS, Odeon Tour, Kilit Grup, Coca Cola İçecek arasında geçti.

Beş sahada aynı anda maç yapma şansı tanıyan ve eşsiz imkanlara sahip Cosmos Sports Center'da gerçekleşen turnuvayı katılan şirketlerin çalışanları büyük bir heyecanla takip etti.

CUMHURİYET BAYRAMI COSMOS TURİZMCİLER KUPASI ŞAMPİYONU FİNALDE CORENDON'U YENEN SUNEXPRESS OLDU...

Son gün oynanan maçların sonuçlarına göre turnuvada sıralama şöyle oluştu:

1. SunExpress 2.Corendon Airlines 3. Maxx Royal 4. Nirvana Hotels

5. TUI Russia & CIS 6. Coca Cola İçecek 7. Odeon Tour 8. Kilit Grup



